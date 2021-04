Après une pause qu’il s’est imposé durant six semaines suite à son élimi­na­tion de l’Open d’Australie afin de récu­pérer menta­le­ment, notam­ment à cause des bulles santaires impo­sées par l’ATP sur chaque tournoi, Gilles Simon était de retour en Sardaigne sur l’ATP 250 de Cagliari. Vainqueur de son duel face au local Travaglia, le Niçois s’est ensuite exprimé dans les colonnes de L’Équipe, reve­nant sur cette période très compli­quée pour les joueurs.

« Moi, je suis contre les bulles mais c’est un avis et c’est pour ça que je n’ai pas voulu m’énerver. Je me suis dit : »Il y a des bulles, je vais faire mon programme en fonc­tion. C’est comme ça. Je vais aller dans des endroits où il fait beau. Ici, le club est bien. Et après, je vais aller à Barcelone, à Estoril. » Je vais m’adapter. J’arrête de vouloir leur dire »ne faites pas de bulle », même si je sais qu’il n’y a pas de diffé­rences de cas posi­tifs entre les joueurs de Challenger et ceux du circuit alors même qu’en Challenger il n’y a pas de bulle… Soit tu te bats contre ça en disant »Vous me faites tous chier », soit tu t’adaptes. »