Dans son entretien fleuve accordé à 20 Minutes et reprit logiquement par l’ensemble des médias francophones mais aussi au delà des frontières, Gilles Simon évoquait à juste titre le souci de la quarantaine qui est envisagé pour pouvoir participer à un tournoi sur le circuit si celui-ci reprend. Sujet d’autant plus « épineux » qu’en général le circuit n’a pas de répit, il propose des épreuves toutes les semaines à l’inverse d’autres disciplines comme la formule 1, et même le football. « Si nous devons effectuer 14 jours de quarantaine dans une chambre d’hôtel lorsque nous arrivons n’importe où, nous devrons alors nous entraîner dur pendant 15 jours pour retrouver la forme physique » a déclaré « Gillou » avant de rajouter « Cela signifie un tournoi tous les mois et demi ». A cette rythme là, il faudra en effet faire des choix et notamment entre l’US Open et Roland-Garros si on suit le raisonnement du tricolore.