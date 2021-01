Interrogé par Alizé Lim lors d’un échange pour Tennis Majors, Gilles Simon est reve­nu sur la construc­tion d’un point de Rafael Nadal. Pour « Gilou », l’Espagnol est tel­le­ment sûr de lui qu’il ne chan­ge­ra jamais d’op­tion lors d’un point important.

« Rafa il va par­tir de ce qui tient quand ça ne va pas. Donc il va mettre beau­coup d’intensité dans sa gamme de coup droit sur le revers de l’autre. Et il va être très pré­sent en met­tant beau­coup d’éner­gie. S’il a un point à jouer, si sa vie en dépend, il va jouer ça. Lui, il part de là et ensuite on voit la construc­tion : en jouant plus long, en s’avançant de plus en plus, etc… », a décla­ré le Niçois qui connait plu­tôt bien « Rafa » pour l’a­voir affron­té à neuf reprises sur le cir­cuit prin­ci­pal pour une seule petite victoire.