Le coach italien de Jannik Sinner s’est exprimé au sujet des circons­tances dans lesquelles son joueur a vécu la finale de Roland‐Garros. Il a notam­ment donné sa version sur l’at­ti­tude des spec­ta­teurs dans les tribunes du Philippe‐Chatrier.

« Les suppor­ters ? Il y a toujours cette riva­lité entre la France et l’Italie… Alcaraz a aussi été malin pour rallier les suppor­ters à sa cause, il était mené deux sets à zéro et avait besoin d’énergie. Il a bien géré la situa­tion, mais n’ou­blions pas que deux semaines aupa­ra­vant (à Rome, ndlr), il avait tous les suppor­ters contre lui… On ne peut pas compter unique­ment sur les suppor­ters. Et puis, il y a des moments où c’est agréable de jouer contre eux, ça donne une moti­va­tion supplé­men­taire. Je pense que les suppor­ters ont été plus déci­sifs pour Alcaraz que péna­li­sants pour Sinner. »