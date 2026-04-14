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Simone Vagnozzi, coach de Jannik Sinner : « C’est ce qui m’im­pres­sionne le plus chez lui »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage en confé­rence de presse après la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, son entraî­neur Simone Vagnozzi s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux à son égard.

« D’un point de vue profes­sionnel, sa prin­ci­pale qualité est qu’il parvient toujours à se donner à 100 % à chaque entraî­ne­ment et à chaque match. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que, malgré tout ce qu’il a gagné, il n’a pas changé en tant que personne. Il est resté le même garçon », a confié le coach du numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Tout va pour le mieux au sein du clan Sinner. 

Publié le mardi 14 avril 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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