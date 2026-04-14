De passage en conférence de presse après la victoire de Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, son entraîneur Simone Vagnozzi s’est montré particulièrement élogieux à son égard.
« D’un point de vue professionnel, sa principale qualité est qu’il parvient toujours à se donner à 100 % à chaque entraînement et à chaque match. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que, malgré tout ce qu’il a gagné, il n’a pas changé en tant que personne. Il est resté le même garçon », a confié le coach du numéro 1 mondial dans des propos relayés par Ubitennis.
Tout va pour le mieux au sein du clan Sinner.
Publié le mardi 14 avril 2026 à 13:29