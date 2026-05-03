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Simone Vagnozzi, coach de Sinner, fait peur à tout le monde : « Jannik n’a pas encore atteint son plein potentiel »

Par
Jean Muller
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L’entraineur de Jannik Sinner s’est exprimé auprès de nos confrères du Corriere Dello Sport et avant la finale entre son joueur et Alexander Zverev sur le Masters 1000 de Madrid. Et ses propos font presque froid dans le dos.

« Le plus impor­tant lors­qu’on travaille avec un joueur comme Jannik, c’est d’iden­ti­fier les points à améliorer, et c’est préci­sé­ment ce sur quoi nous travaillons. Sur terre battue, nous savons combien l’amorti et le jeu au filet sont impor­tants, et nous nous sommes concen­trés sur ces aspects, parmi d’autres, pour faire de Sinner un joueur complet. Je pense que nous y parve­nons, car nous le voyons progresser chaque jour. Jannik n’a pas encore atteint son plein potentiel. »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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