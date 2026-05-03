L’entraineur de Jannik Sinner s’est exprimé auprès de nos confrères du Corriere Dello Sport et avant la finale entre son joueur et Alexander Zverev sur le Masters 1000 de Madrid. Et ses propos font presque froid dans le dos.

« Le plus impor­tant lors­qu’on travaille avec un joueur comme Jannik, c’est d’iden­ti­fier les points à améliorer, et c’est préci­sé­ment ce sur quoi nous travaillons. Sur terre battue, nous savons combien l’amorti et le jeu au filet sont impor­tants, et nous nous sommes concen­trés sur ces aspects, parmi d’autres, pour faire de Sinner un joueur complet. Je pense que nous y parve­nons, car nous le voyons progresser chaque jour. Jannik n’a pas encore atteint son plein potentiel. »