Entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill depuis main­te­nant un an, Simone Vagnozzi a accordé une inter­view au quoti­dien italien la Gazzetta Dello Sport dans laquelle il revient sur le match perdu en cinq sets de son joueur face à Tsitsipas lors du dernier l’Open d’Australie.

« Franchement, avec Jannik, nous ne sommes pas inté­ressés pour jouer et perdre avec les honneurs face au top 5 mondial. Nous sommes entrés sur le terrain pour gagner (face à Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, ndlr), conscients d’avoir travaillé dur pendant les semaines d’hiver. C’était un match parti­cu­lier, un an exac­te­ment depuis que nous avons commencé à travailler et depuis qu’il avait lui‐même affronté Tsitsipas, il est donc inévi­table qu’il y ait un peu de pres­sion. Et en fait, dans les deux premiers sets, il aurait pu faire quelque chose de plus, mais il s’en est fallu de peu, comme il l’avait fait les trois dernières fois. »