Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Daren Cahill, Simone Vagnozzi a été inter­rogé par le quoti­dien la Repubblica sur les capa­cités de son poulain compa­rées à Carlos Alcaraz. Une riva­lité qui n’a visi­ble­ment pas fini de faire parler.

« Qui est le plus fort entre Alcaraz et Sinner ? Nous le saurons quand leur carrière sera terminée et nous comp­te­rons les titres remportés. Ce sont des joueurs extra­or­di­naires, mais cela dépend de la surface, du climat de la journée, de l’heure à laquelle ils entrent sur le terrain… »