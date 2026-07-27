Simone Vagnozzi est l’un des principaux artisans de l’ascension de Jannik Sinner au sommet du tennis mondial. Arrivé dans l’équipe de l’Italien en 2022, l’entraîneur transalpin a largement contribué à faire du Haut‐Adigeois le numéro un mondial et un multiple vainqueur en Grand Chelem.
Interrogé par le quotidien italien Corriere della Sera, Vagnozzi s’est longuement confié sur sa relation avec Sinner depuis le début de leur collaboration. Il est notamment revenu sur les nombreuses étapes de leur progression commune, mais aussi sur les moments les plus difficiles, comme l’affaire de la contamination au clostébol qui a conduit à la suspension de son joueur.
En fin d’entretien, une question plus légère lui a été posée : quel ancien champion aimerait‐il voir Jannik affronter pour continuer à progresser ? Sans la moindre hésitation, Vagnozzi a désigné le légendaire John McEnroe.
« Si je pouvais faire affronter une légende du passé à Jannik ce serait John McEnroe. Ce serait un affrontement entre deux styles de jeu totalement opposés, mais aussi entre deux personnalités radicalement différentes : d’un côté un joueur impassible, de l’autre un volcan. Ce serait un match inoubliable » a déclaré Simone Vagnozzi.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 11:39