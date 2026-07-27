Simone Vagnozzi est l’un des prin­ci­paux arti­sans de l’as­cen­sion de Jannik Sinner au sommet du tennis mondial. Arrivé dans l’équipe de l’Italien en 2022, l’en­traî­neur trans­alpin a large­ment contribué à faire du Haut‐Adigeois le numéro un mondial et un multiple vain­queur en Grand Chelem.

Interrogé par le quoti­dien italien Corriere della Sera, Vagnozzi s’est longue­ment confié sur sa rela­tion avec Sinner depuis le début de leur colla­bo­ra­tion. Il est notam­ment revenu sur les nombreuses étapes de leur progres­sion commune, mais aussi sur les moments les plus diffi­ciles, comme l’af­faire de la conta­mi­na­tion au clos­tébol qui a conduit à la suspen­sion de son joueur.

En fin d’en­tre­tien, une ques­tion plus légère lui a été posée : quel ancien cham­pion aimerait‐il voir Jannik affronter pour conti­nuer à progresser ? Sans la moindre hési­ta­tion, Vagnozzi a désigné le légen­daire John McEnroe.

« Si je pouvais faire affronter une légende du passé à Jannik ce serait John McEnroe. Ce serait un affron­te­ment entre deux styles de jeu tota­le­ment opposés, mais aussi entre deux person­na­lités radi­ca­le­ment diffé­rentes : d’un côté un joueur impas­sible, de l’autre un volcan. Ce serait un match inou­bliable » a déclaré Simone Vagnozzi.