Malgré une saison tronquée par trois mois de suspension après des tests positifs au clostébol l’année dernière, Jannik Sinner réalise une année hors du commun est reste en course pour terminer l’année N°1 mondial. Mais les trois mois passés hors des courts ont été durs pour l’Italien, qui ne voulais même plus s’entraîner, comme l’a expliqué son coach Simone Vagnozzi en conférence de presse.
« On dirait que toute une vie s’est passée depuis ces trois mois de suspension. C’est comme si cela n’était jamais arrivé. C’était une période compliquée, je me rappelle les premiers jours à Monte‐Carlo quand nous devions aller à l’entraînement après que la nouvelle ait éclatée. Jannik était hésitant, mais je lui ait juste dit d’y aller la tête haute, comme d’habitude, car nous n’avions rien fait de mal. Je voulais lui faire comprendre que nous étions tous proches de lui, tous dans le même bateau. Parfois dans la vie, la malchance arrive, il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler. Il faut juste avancer. Nous pouvons juste le féliciter, et nous espérons ne plus jamais en parler car ça a été des mois difficiles. »
Vagno on the suspension :— jannik files (@jannik_files) November 9, 2025
“Jannik was hesitant to train after the news broke. I told him to keep his head held high because we hadn’t done anything wrong. No one could get through those months like him. We hope we don’t talk about it anymore because they were difficult months.”❤️🩹 pic.twitter.com/zHcBxtFFFI
Voilà de quoi démontrer à nouveau la force mentale du N°1 mondial.
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 09:16