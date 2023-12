Récemment inter­rogé sur la fin de saison magni­fique de son joueur et sur les nombreuses compa­rai­sons avec l’un de ses grands rivaux, Carlos Alcaraz, Simone Vagnozzi a tenu à calmer le jeu tout en gardant la même philo­so­phie : laisser Jannik Sinner construire sa propre voie vers le succès.

« Carlos a deux ans de moins, mais il est déjà bien avancé sur beau­coup de choses. Jannik a encore beau­coup de travail à faire. Il ne faut donc pas prendre Alcaraz comme réfé­rence, il doit tracer son propre chemin. Il arrive souvent au bout des tour­nois et, tôt ou tard, l’oc­ca­sion se présen­tera. Il y a encore beau­coup à faire et c’est l’as­pect positif. Jannik possède une marge de progres­sion impor­tante et, malgré cela, il est proche du top 5, il a remporté huit tour­nois, dont un Masters 1000. C’est l’as­pect qui nous apporte le plus de réconfort. »