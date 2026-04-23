Dans une longue interview accordé à la Gazzetta, celui qui coache Sinner aux côtés de Cahill a expliqué clairement le rôle qu’il joue dans le team de l’Italien.
« C’est moi le casse‐pieds… C’est moi qui dois dire les choses qui dérangent. Le méchant flic, en quelque sorte. Darren est plus enjoué, c’est lui qui détend l’atmosphère »
Un rôle qu’il assume et qu’il réalisé avec brio tout en expliquant sa méthode.
« Il n’y a pas de baguette magique. Il faut une vision à long terme. Il faut réfléchir au type de joueur que l’on souhaite avoir dans deux ou trois ans et travailler dans ce sens. Nous nous sommes lancés tout de suite, en abordant de nombreux aspects ; c’était un risque, cela aurait pu mal tourner. Mais grâce à la patience, au travail acharné et à la constance, nous sommes arrivés jusque‐là. Sinner est encore un joueur en développement ; il n’a pas encore atteint son plein potentiel. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 15:47