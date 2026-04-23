Dans une longue inter­view accordé à la Gazzetta, celui qui coache Sinner aux côtés de Cahill a expliqué clai­re­ment le rôle qu’il joue dans le team de l’Italien.

« C’est moi le casse‐pieds… C’est moi qui dois dire les choses qui dérangent. Le méchant flic, en quelque sorte. Darren est plus enjoué, c’est lui qui détend l’at­mo­sphère »

Un rôle qu’il assume et qu’il réalisé avec brio tout en expli­quant sa méthode.



« Il n’y a pas de baguette magique. Il faut une vision à long terme. Il faut réflé­chir au type de joueur que l’on souhaite avoir dans deux ou trois ans et travailler dans ce sens. Nous nous sommes lancés tout de suite, en abor­dant de nombreux aspects ; c’était un risque, cela aurait pu mal tourner. Mais grâce à la patience, au travail acharné et à la constance, nous sommes arrivés jusque‐là. Sinner est encore un joueur en déve­lop­pe­ment ; il n’a pas encore atteint son plein potentiel. »