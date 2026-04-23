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Simone Vagnozzi définit son rôle au sein du team Sinner : « C’est moi qui dois dire les choses qui dérangent. Le méchant flic, en quelque sorte »

Par
Laurent Trupiano
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Dans une longue inter­view accordé à la Gazzetta, celui qui coache Sinner aux côtés de Cahill a expliqué clai­re­ment le rôle qu’il joue dans le team de l’Italien. 

« C’est moi le casse‐pieds… C’est moi qui dois dire les choses qui dérangent. Le méchant flic, en quelque sorte. Darren est plus enjoué, c’est lui qui détend l’at­mo­sphère »

Un rôle qu’il assume et qu’il réalisé avec brio tout en expli­quant sa méthode.


« Il n’y a pas de baguette magique. Il faut une vision à long terme. Il faut réflé­chir au type de joueur que l’on souhaite avoir dans deux ou trois ans et travailler dans ce sens. Nous nous sommes lancés tout de suite, en abor­dant de nombreux aspects ; c’était un risque, cela aurait pu mal tourner. Mais grâce à la patience, au travail acharné et à la constance, nous sommes arrivés jusque‐là. Sinner est encore un joueur en déve­lop­pe­ment ; il n’a pas encore atteint son plein potentiel. »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 15:47

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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