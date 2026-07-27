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Simone Vagnozzi, entraî­neur de Jannik Sinner : « C’est sans doute sa plus grande qualité »

Par
Thomas S
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Lorsqu’il a été choisi en 2022 par Jannik Sinner après la sépa­ra­tion de ce dernier avec Riccardo Piatti, Simone Vagnozzi ne faisait pas l’una­ni­mité auprès des diffé­rents spécia­listes et obser­va­teurs du circuit. 

Quatre ans plus tard, il n’y a plus aucun débat tant la progres­sion de l’ac­tuel numéro 1 mondial s’est avérée phénoménale. 

Récemment inter­rogé par nos confrères italiens du Corriere della Sera, l’an­cien 161e mondial en simple a évoqué l’une des qualités prin­ci­pales de son joueur. 

« Oui, c’est même impres­sion­nant. En cinq ans, je n’ai sans doute eu besoin de le remo­tiver que deux ou trois fois. C’est toujours lui qui veut en faire davan­tage pour progresser. Il écoute énor­mé­ment et n’a aucune arro­gance, alors qu’il aurait presque le droit d’en avoir une. Même lors­qu’on lui parle dure­ment après une défaite, il réflé­chit à ce qu’on lui a dit, revient le lende­main avec les bonnes réponses et accepte la critique. Sa plus grande qualité est sans doute celle‐ci : il veut être entouré de personnes qui lui disent ce qu’il n’a pas forcé­ment envie d’entendre. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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