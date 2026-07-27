Lorsqu’il a été choisi en 2022 par Jannik Sinner après la séparation de ce dernier avec Riccardo Piatti, Simone Vagnozzi ne faisait pas l’unanimité auprès des différents spécialistes et observateurs du circuit.
Quatre ans plus tard, il n’y a plus aucun débat tant la progression de l’actuel numéro 1 mondial s’est avérée phénoménale.
Récemment interrogé par nos confrères italiens du Corriere della Sera, l’ancien 161e mondial en simple a évoqué l’une des qualités principales de son joueur.
« Oui, c’est même impressionnant. En cinq ans, je n’ai sans doute eu besoin de le remotiver que deux ou trois fois. C’est toujours lui qui veut en faire davantage pour progresser. Il écoute énormément et n’a aucune arrogance, alors qu’il aurait presque le droit d’en avoir une. Même lorsqu’on lui parle durement après une défaite, il réfléchit à ce qu’on lui a dit, revient le lendemain avec les bonnes réponses et accepte la critique. Sa plus grande qualité est sans doute celle‐ci : il veut être entouré de personnes qui lui disent ce qu’il n’a pas forcément envie d’entendre. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 15:45