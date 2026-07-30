Récemment inter­viewé par le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, s’est longue­ment confié sur son rôle au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.

Notamment inter­rogé sur le refus quasi total de l’Italien à aban­donner un match en cours, comme ce fut le cas par exemple lors du deuxième tour à Roland‐Garros alors qu’il pouvait à peine se déplacer, Simone a donné une réponse assez simple et révé­la­trice du carac­tère de cham­pion de son poulain. Extrait.

Sinner semble inca­pable d’aban­donner un match, quelle que soit la situation…

Les joueurs de ce niveau se sentent toujours plus forts que leurs adver­saires et veulent constam­ment le prouver. C’est cette convic­tion qui leur donne la force de revenir, même lors­qu’ils sont très mal engagés. Jannik est spécial sur ce point. Il se répète sans cesse : ‘Je fais énor­mé­ment de sacri­fices, je renonce à une partie de ma jeunesse pour ce sport, alors je ne peux pas abandonner’.