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Simone Vagnozzi, entraî­neur de Sinner : « Jannik se répète sans cesse : ‘Je fais énor­mé­ment de sacri­fices, je renonce à une partie de ma jeunesse pour ce sport, alors je ne peux pas abandonner’. »

Par
Thomas S
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Récemment inter­viewé par le quoti­dien italien, le Corriere della Sera, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, s’est longue­ment confié sur son rôle au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.

Notamment inter­rogé sur le refus quasi total de l’Italien à aban­donner un match en cours, comme ce fut le cas par exemple lors du deuxième tour à Roland‐Garros alors qu’il pouvait à peine se déplacer, Simone a donné une réponse assez simple et révé­la­trice du carac­tère de cham­pion de son poulain. Extrait. 

Sinner semble inca­pable d’aban­donner un match, quelle que soit la situation…

Les joueurs de ce niveau se sentent toujours plus forts que leurs adver­saires et veulent constam­ment le prouver. C’est cette convic­tion qui leur donne la force de revenir, même lors­qu’ils sont très mal engagés. Jannik est spécial sur ce point. Il se répète sans cesse : ‘Je fais énor­mé­ment de sacri­fices, je renonce à une partie de ma jeunesse pour ce sport, alors je ne peux pas abandonner’.

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 13:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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