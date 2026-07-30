Récemment interviewé par le quotidien italien, le Corriere della Sera, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Darren Cahill, s’est longuement confié sur son rôle au sein de l’équipe du numéro 1 mondial.
Notamment interrogé sur le refus quasi total de l’Italien à abandonner un match en cours, comme ce fut le cas par exemple lors du deuxième tour à Roland‐Garros alors qu’il pouvait à peine se déplacer, Simone a donné une réponse assez simple et révélatrice du caractère de champion de son poulain. Extrait.
Sinner semble incapable d’abandonner un match, quelle que soit la situation…
Les joueurs de ce niveau se sentent toujours plus forts que leurs adversaires et veulent constamment le prouver. C’est cette conviction qui leur donne la force de revenir, même lorsqu’ils sont très mal engagés. Jannik est spécial sur ce point. Il se répète sans cesse : ‘Je fais énormément de sacrifices, je renonce à une partie de ma jeunesse pour ce sport, alors je ne peux pas abandonner’.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 13:13