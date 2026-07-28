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Simone Vagnozzi sur son premier échange avec Sinner : « À l’époque, il avait du mal face à Nadal, Djokovic, Tsitsipas. J’espérais qu’il ne me dise pas qu’il était content d’être n° 10 mondial »

Par
Jean Muller
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Entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, Simone Vagnozzi a connu beau­coup de succès avec le numéro un mondial. Sous sa houlette et celle de Darren Cahill, l’Italien a notam­ment remporté cinq Grand Chelems, dix Masters 1000 et deux Masters.

Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, le Transalpin est revenu sur les débuts de sa colla­bo­ra­tion avec son poulain. 

« J’espérais qu’il ne me dise pas qu’il était content d’être n° 10 mondial. Et ce fut le cas. Il voulait devenir n° 1. À l’époque, il avait du mal face à Nadal, Djokovic, Tsitsipas. Pour devenir leader, il fallait améliorer beau­coup de choses. Il était déjà très fort, mais il fallait renforcer sa condi­tion physique et muscu­laire, travailler l’aspect mental. Quand je repense à Jannik d’il y a cinq ans, lorsque nous avons commencé, je le vois aujourd’hui complè­te­ment différent ».

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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