Entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, Simone Vagnozzi a connu beaucoup de succès avec le numéro un mondial. Sous sa houlette et celle de Darren Cahill, l’Italien a notamment remporté cinq Grand Chelems, dix Masters 1000 et deux Masters.
Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le Transalpin est revenu sur les débuts de sa collaboration avec son poulain.
« J’espérais qu’il ne me dise pas qu’il était content d’être n° 10 mondial. Et ce fut le cas. Il voulait devenir n° 1. À l’époque, il avait du mal face à Nadal, Djokovic, Tsitsipas. Pour devenir leader, il fallait améliorer beaucoup de choses. Il était déjà très fort, mais il fallait renforcer sa condition physique et musculaire, travailler l’aspect mental. Quand je repense à Jannik d’il y a cinq ans, lorsque nous avons commencé, je le vois aujourd’hui complètement différent ».
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 10:56