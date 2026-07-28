Entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, Simone Vagnozzi a connu beau­coup de succès avec le numéro un mondial. Sous sa houlette et celle de Darren Cahill, l’Italien a notam­ment remporté cinq Grand Chelems, dix Masters 1000 et deux Masters.

Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, le Transalpin est revenu sur les débuts de sa colla­bo­ra­tion avec son poulain.

« J’espérais qu’il ne me dise pas qu’il était content d’être n° 10 mondial. Et ce fut le cas. Il voulait devenir n° 1. À l’époque, il avait du mal face à Nadal, Djokovic, Tsitsipas. Pour devenir leader, il fallait améliorer beau­coup de choses. Il était déjà très fort, mais il fallait renforcer sa condi­tion physique et muscu­laire, travailler l’aspect mental. Quand je repense à Jannik d’il y a cinq ans, lorsque nous avons commencé, je le vois aujourd’hui complè­te­ment différent ».