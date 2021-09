A 20 ans, Jannik Sinner s’est déjà installé dans le top 20. Certes, il aime­rait être encore plus régu­lier mais il est content de sa progres­sion. Et il ne regrette pas son choix de s’être lancé dans le tennis, alors qu’il hési­tait encore il y a peu de temps finalement.

« À 16 ans, je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire ; ensuite, il est clair que j’ai décidé de devenir un joueur de tennis. Maintenant, je pense que tout est un peu diffé­rent. Je me rends compte à quel point je peux bien jouer au tennis, donc l’at­ti­tude est un peu diffé­rente. On en veut toujours plus, mais il est impor­tant de ne pas s’im­pa­tienter et de ne pas être pressé. Pour cela, il faut être calme et avoir une bonne équipe autour de soi : Riccardo Piatti (son coach) est extrê­me­ment expé­ri­menté dans tous les aspects du jeu, à la fois physi­que­ment et menta­le­ment, donc je dois dire que je suis extrê­me­ment heureux », a assuré Sinner dans des propos rapportés par Tennis Head.