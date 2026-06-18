Comment Jannik Sinner a‑t‐il pu totalement s’effondrer physiquement alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour de Roland‐Garros où il était l’immense favori ?
Le numéro 1 mondial continue probablement de se poser la question. Malgré une batterie d’examens et de contrôles médicaux approfondis, aucune anomalie n’a été détectée.
Déterminé à ne rien laisser au hasard, le clan de l’Italien a déjà pris des mesures durant ses entraînements à Monte‐Carlo, où il se prépare pour Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet).
Sinner ha sido visto estos días en Montecarlo usando este dispositivo, que ha despertado el interés de más de uno, preguntándose qué es eso.— José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026
Es algo muy concreto.
El italiano parece estar usando un sensor de glucosa, un dispositivo cada vez más utilizado en el deporte de élite… pic.twitter.com/XZ8hFZTxyd
« Ces derniers jours, Sinner a été aperçu à Monte‐Carlo en train d’utiliser cet appareil, ce qui a suscité la curiosité de plus d’un. Il s’agit de quelque chose de très précis. L’Italien semble utiliser un capteur de glucose, un appareil de plus en plus répandu dans le sport de haut niveau pour surveiller la façon dont le corps réagit à l’effort, à l’alimentation, à la chaleur et à la récupération. Cet appareil mesure le taux de glucose, et permet d’observer les tendances au cours de la journée : les hausses après les repas, les baisses pendant l’effort, les réactions à la chaleur, au stress ou au manque de récupération. Après l’épisode survenu à Paris, où il a présenté des symptômes compatibles avec un grave coup de chaleur et un important coup de fatigue, l’Italien a subi des examens médicaux pendant deux semaines en Italie afin d’analyser différents paramètres et de comprendre ce qui s’était passé. Il est logique de penser que les médecins ont souhaité mesurer sa glycémie dans différentes situations, comme ici lors d’un entraînement sous la chaleur, afin de poursuivre les examens et de comprendre pourquoi il réagit ainsi lors d’efforts intenses par forte chaleur et humidité », a expliqué le journaliste José Moron.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 09:23