Comment Jannik Sinner a‑t‐il pu tota­le­ment s’effondrer physi­que­ment alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1 contre Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour de Roland‐Garros où il était l’immense favori ?

Le numéro 1 mondial continue proba­ble­ment de se poser la ques­tion. Malgré une batterie d’exa­mens et de contrôles médi­caux appro­fondis, aucune anomalie n’a été détectée.

Déterminé à ne rien laisser au hasard, le clan de l’Italien a déjà pris des mesures durant ses entraî­ne­ments à Monte‐Carlo, où il se prépare pour Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet).

Sinner ha sido visto estos días en Montecarlo usando este dispo­si­tivo, que ha desper­tado el interés de más de uno, preguntán­dose qué es eso.



Es algo muy concreto.



El italiano parece estar usando un sensor de glucosa, un dispo­si­tivo cada vez más utili­zado en el deporte de élite… pic.twitter.com/XZ8hFZTxyd — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

« Ces derniers jours, Sinner a été aperçu à Monte‐Carlo en train d’uti­liser cet appa­reil, ce qui a suscité la curio­sité de plus d’un. Il s’agit de quelque chose de très précis. L’Italien semble utiliser un capteur de glucose, un appa­reil de plus en plus répandu dans le sport de haut niveau pour surveiller la façon dont le corps réagit à l’ef­fort, à l’ali­men­ta­tion, à la chaleur et à la récu­pé­ra­tion. Cet appa­reil mesure le taux de glucose, et permet d’observer les tendances au cours de la journée : les hausses après les repas, les baisses pendant l’effort, les réac­tions à la chaleur, au stress ou au manque de récu­pé­ra­tion. Après l’épisode survenu à Paris, où il a présenté des symp­tômes compa­tibles avec un grave coup de chaleur et un impor­tant coup de fatigue, l’Italien a subi des examens médi­caux pendant deux semaines en Italie afin d’analyser diffé­rents para­mètres et de comprendre ce qui s’était passé. Il est logique de penser que les méde­cins ont souhaité mesurer sa glycémie dans diffé­rentes situa­tions, comme ici lors d’un entraî­ne­ment sous la chaleur, afin de pour­suivre les examens et de comprendre pour­quoi il réagit ainsi lors d’efforts intenses par forte chaleur et humi­dité », a expliqué le jour­na­liste José Moron.