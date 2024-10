Les confé­rences de presse de Jannik Sinner ne sont pas toujours très enri­chis­santes mais il arrive que certains passages dévoilent enfin des éléments qui nous permettent de comprendre le mode de fonc­tion­ne­ment du joueur italien. Après sa victoire à Ryad, Jannik s’est un peu lâché notam­ment sur le moment où il a choisi de changer d’attitude.

« J’ai appris et j’ai accepté ce que je suis. J’ai fait de grosses erreurs dans le passé, par exemple le match contre Altmaier à Roland Garros (2023), je n’étais pas prêt menta­le­ment. À partir de ce moment‐là, j’ai commencé à travailler sur moi‐même, en essayant de l’ac­cepter et de travailler même lorsque vous êtes fatigué pendant les séances d’en­traî­ne­ment, lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus le faire, mais vous devez conti­nuer à avancer pour devenir la meilleure version de vous‐même. Hier, j’ai eu des moments diffi­ciles contre Novak que je peux améliorer, je me suis senti très fatigué à certains moments. Aujourd’hui aussi, il y a des choses qui peuvent être amélio­rées, mais j’ai l’im­pres­sion d’avoir fait un pas en avant et j’es­père que ce sera le cas pour les mois et les années à venir, car c’est un travail de longue haleine »