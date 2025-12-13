AccueilATPSinner à l'entraînement avec une figure bien connue du circuit
ATP

Sinner à l’en­traî­ne­ment avec une figure bien connue du circuit

Thomas S
Par Thomas S

-

81

En pleine prépa­ra­tion de la prochaine saison, Jannik Sinner ne lésine pas sur les moyens. Après avoir partagé le court avec Simona Halep, le numéro deux mondial a pu compter sur un autre sparring‐partner de luxe sous le soleil de Dubaï.

Le quadruple cham­pion du Grand Chelem a été aperçu à l’en­traî­ne­ment avec son compa­triote Matteo Berrettini, fina­liste 2021 de Wimbledon.

À noter que l’année 2026 débu­tera fort pour l’Italien qui tentera de défendre son titre une seconde fois à Melbourne.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 13:37

Article précédent
Learner Tien annonce la couleur : « Je veux être grand. Je veux accom­plir des choses impor­tantes dans le sport »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.