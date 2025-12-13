En pleine préparation de la prochaine saison, Jannik Sinner ne lésine pas sur les moyens. Après avoir partagé le court avec Simona Halep, le numéro deux mondial a pu compter sur un autre sparring‐partner de luxe sous le soleil de Dubaï.
Le quadruple champion du Grand Chelem a été aperçu à l’entraînement avec son compatriote Matteo Berrettini, finaliste 2021 de Wimbledon.
Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano insieme a Dubai 🇮🇹🔥— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 13, 2025
(📹 IG jannacosmari) pic.twitter.com/PtbHShgp5W
À noter que l’année 2026 débutera fort pour l’Italien qui tentera de défendre son titre une seconde fois à Melbourne.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 13:37