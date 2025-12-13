En pleine prépa­ra­tion de la prochaine saison, Jannik Sinner ne lésine pas sur les moyens. Après avoir partagé le court avec Simona Halep, le numéro deux mondial a pu compter sur un autre sparring‐partner de luxe sous le soleil de Dubaï.

Le quadruple cham­pion du Grand Chelem a été aperçu à l’en­traî­ne­ment avec son compa­triote Matteo Berrettini, fina­liste 2021 de Wimbledon.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini si alle­nano insieme a Dubai 🇮🇹🔥



(📹 IG janna­cos­mari) pic.twitter.com/PtbHShgp5W — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 13, 2025

À noter que l’année 2026 débu­tera fort pour l’Italien qui tentera de défendre son titre une seconde fois à Melbourne.