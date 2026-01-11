AccueilInsoliteSinner, à propos de l'enfant qui a terrassé Alcaraz : "Il était...
Sinner, à propos de l’en­fant qui a terrassé Alcaraz : « Il était meilleur que moi »

Prêter sa raquette à une personne, de préfé­rence à un enfant, lors d’un match match exhi­bi­tion est un peu une tradi­tion chez les cham­pions de ce sport.

Jannik Sinner n’a pas trahi cette coutume en lais­sant sa raquette à un petit garçon d’une dizaine d’an­nées lors de son match face à Carlos Alcaraz en Corée du Sud. Et ce dernier a fait forte impres­sion puis­qu’il a carré­ment lâché un coup droit gagnant au numéro 1 mondial sous les vivats du public et de l’Italien, qui s’est juste­ment exprimé à ce sujet devant les médias après la rencontre. 

« Ce n’était pas du tout prévu. C’était le garçon à qui j’avais signé des auto­graphes le matin même. Je me souve­nais qu’il portait un sac avec des raquettes et qu’il m’avait demandé un auto­graphe. J’ai pensé qu’il était joueur de tennis, alors je lui ai donné ma raquette. Il était meilleur que moi ! (rires)? »

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 15:07

