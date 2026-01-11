Prêter sa raquette à une personne, de préférence à un enfant, lors d’un match match exhibition est un peu une tradition chez les champions de ce sport.
Jannik Sinner n’a pas trahi cette coutume en laissant sa raquette à un petit garçon d’une dizaine d’années lors de son match face à Carlos Alcaraz en Corée du Sud. Et ce dernier a fait forte impression puisqu’il a carrément lâché un coup droit gagnant au numéro 1 mondial sous les vivats du public et de l’Italien, qui s’est justement exprimé à ce sujet devant les médias après la rencontre.
« Ce n’était pas du tout prévu. C’était le garçon à qui j’avais signé des autographes le matin même. Je me souvenais qu’il portait un sac avec des raquettes et qu’il m’avait demandé un autographe. J’ai pensé qu’il était joueur de tennis, alors je lui ai donné ma raquette. Il était meilleur que moi ! (rires)? »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 15:07