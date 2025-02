On peut tout imaginer concer­nant les propos rapportés par l’avocat du joueur italien auprès de nos confrères de la BBC.

En effet, Jamie Singer affirme que Jannik Sinner a été très diffi­cile à convaincre, en clair, qu’il ne voulait pas d’un accord à l’amiable, qu’il voulait aller au bout de la procé­dure. Extraits.

Quand je lui ai dit : « Bon, écoutez, peut‐être devrions‐nous convenir de trois mois ? » – Il a répondu : « Eh bien, pour­quoi devrions‐nous faire cela, si le premier tribunal indé­pen­dant a décidé qu’il n’y avait aucune inter­dic­tion du tout, pour­quoi devrais‐je accepter trois mois main­te­nant ? »

La réac­tion de Sinner n’a pas désar­çonné son avocat qui lui aurait répondu : « On ne sait jamais ce qui va se passer lors de l’au­dience, nous savons que l’AMA fait pres­sion pour une suspen­sion d’un an, si nous n’ac­cep­tons pas leur offre, ils iront au tribunal et feront pres­sion pour cela, et qui sait ce que ces trois juges pour­raient faire »

Ce « story telling » est bien amené mais ressemble quand même un peu trop à ce que l’on appelle en commu­ni­ca­tion un contre feux qui dédoua­ne­rait donc un peu Jannik Sinner qui a été chahuté par l’en­semble de la planète tennis.