Jannik Sinner a donné une grande inter­view à nos amis italien d’Ubitennis. Il y parle de sa saison et explique qu’au final cette année 2023 lui aura beau­coup appris au niveau mental. Il revient aussi sur sa bataille face à Alcaraz à l’US Open qui a été un vrai choc. D’ailleurs, l’Italien confirme que Carlos est vrai­ment pour lui la révé­la­tion de l’année.

« Alcaraz est le joueur qui m’a le plus impres­sionné parce qu’il a gagné deux Masters 1000, gagné un Grand Chelem et battu Rafa et Nole d’af­filée sur terre battue. Derrière je placerai Holger Rune. J’ai joué contre lui à Sofia et je sentais déjà qu’il jouait très, très bien : puis il a fait ce bond en avant sur la fin de la saison. Je dois le féli­citer car il a montré un excellent niveau de tennis. Après, on verra comment ça se passe l’année prochaine ».