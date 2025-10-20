Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du « 6 Kings Slam », le tournoi en Arabie Saoudite offrant six millions de dollars au vain­queur, Jannik Sinner a évoqué sa person­na­lité et ce qu’il aime­rait que l’on retienne de lui.

« J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme une bonne personne, avec des valeurs fantas­tiques sur et en dehors du terrain, quel­qu’un qui n’a pas changé à cause du succès. Je ne suis pas le genre de joueur qui parle de vouloir gagner des titres ou battre des records, je suis ici parce que je veux prendre du plaisir. Je peux traverser des moments diffi­ciles, il y aura toujours des hauts et des bas sur et en dehors du terrain, c’est normal… mais en même temps, j’es­père que les gens diront que je suis cour­tois et juste. Je veux aussi trans­mettre une énergie posi­tive sur le terrain. Je suis quel­qu’un de très calme, mais toujours heureux de sauter sur le terrain. »