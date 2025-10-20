Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du « 6 Kings Slam », le tournoi en Arabie Saoudite offrant six millions de dollars au vainqueur, Jannik Sinner a évoqué sa personnalité et ce qu’il aimerait que l’on retienne de lui.
« J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme une bonne personne, avec des valeurs fantastiques sur et en dehors du terrain, quelqu’un qui n’a pas changé à cause du succès. Je ne suis pas le genre de joueur qui parle de vouloir gagner des titres ou battre des records, je suis ici parce que je veux prendre du plaisir. Je peux traverser des moments difficiles, il y aura toujours des hauts et des bas sur et en dehors du terrain, c’est normal… mais en même temps, j’espère que les gens diront que je suis courtois et juste. Je veux aussi transmettre une énergie positive sur le terrain. Je suis quelqu’un de très calme, mais toujours heureux de sauter sur le terrain. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 10:14