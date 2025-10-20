Accueil6 Kings SlamSinner, après sa victoire contre Alcaraz : "Je ne suis pas le...
6 Kings SlamATP

Sinner, après sa victoire contre Alcaraz : « Je ne suis pas le genre de joueur qui parle de vouloir gagner des titres ou battre des records, je suis ici parce que je veux prendre du plaisir »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

187

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre Carlos Alcaraz en finale du « 6 Kings Slam », le tournoi en Arabie Saoudite offrant six millions de dollars au vain­queur, Jannik Sinner a évoqué sa person­na­lité et ce qu’il aime­rait que l’on retienne de lui. 

« J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme une bonne personne, avec des valeurs fantas­tiques sur et en dehors du terrain, quel­qu’un qui n’a pas changé à cause du succès. Je ne suis pas le genre de joueur qui parle de vouloir gagner des titres ou battre des records, je suis ici parce que je veux prendre du plaisir. Je peux traverser des moments diffi­ciles, il y aura toujours des hauts et des bas sur et en dehors du terrain, c’est normal… mais en même temps, j’es­père que les gens diront que je suis cour­tois et juste. Je veux aussi trans­mettre une énergie posi­tive sur le terrain. Je suis quel­qu’un de très calme, mais toujours heureux de sauter sur le terrain. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 10:14

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Auger‐Aliassime à sa femme après sa victoire en finale : « Premier titre en tant qu’homme marié, je suppose que ça porte chance ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.