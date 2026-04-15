Carlos avait la possibilité de passer devant Jannik Sinner s’il avait soulevé le trophée à Barcelone. Contraint de déclarer forfait à cause de sa blessure au poignet, il est donc « hors course ».
Jannik ne doit pas être spécialement ravi car il a répété que la place de numéro 1 était vraiment importante en fin de saison.
Tout sera à nouveau remis en jeu lors du Masters 1000 de Madrid. L’Espagnol défendra 500 points, alors que Sinner sera en position favorable puisqu’il était suspendu l’an dernier, même s’il n’a pas encore confirmé officiellement sa venue dans la capitale espagnole.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 18:50