Carlos avait la possi­bi­lité de passer devant Jannik Sinner s’il avait soulevé le trophée à Barcelone. Contraint de déclarer forfait à cause de sa bles­sure au poignet, il est donc « hors course ».

Jannik ne doit pas être spécia­le­ment ravi car il a répété que la place de numéro 1 était vrai­ment impor­tante en fin de saison.

Tout sera à nouveau remis en jeu lors du Masters 1000 de Madrid. L’Espagnol défendra 500 points, alors que Sinner sera en posi­tion favo­rable puis­qu’il était suspendu l’an dernier, même s’il n’a pas encore confirmé offi­ciel­le­ment sa venue dans la capi­tale espagnole.