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Sinner assuré de rester numéro 1 mondial !

Par
Laurent Trupiano
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Carlos avait la possi­bi­lité de passer devant Jannik Sinner s’il avait soulevé le trophée à Barcelone. Contraint de déclarer forfait à cause de sa bles­sure au poignet, il est donc « hors course ». 

Jannik ne doit pas être spécia­le­ment ravi car il a répété que la place de numéro 1 était vrai­ment impor­tante en fin de saison. 

Tout sera à nouveau remis en jeu lors du Masters 1000 de Madrid. L’Espagnol défendra 500 points, alors que Sinner sera en posi­tion favo­rable puis­qu’il était suspendu l’an dernier, même s’il n’a pas encore confirmé offi­ciel­le­ment sa venue dans la capi­tale espagnole.

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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