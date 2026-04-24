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Sinner au sujet de sa timi­dité : « Je sais que je ne gesti­cule pas beau­coup pour le public, mais c’est la manière que j’ai trouvée pour rester concen­trée. J’adore jouer au tennis. Je ne joue pas par obli­ga­tion, je joue parce que j’aime »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

Dans l’en­tre­tien accordé à El Mundo, l’Italien se livre un peu plus que ce qu’il a l’ha­bi­tude de faire. On découvre un Jannik fina­le­ment très sensible et surtout préocuper presque obnu­bilé par son niveau d’exi­gence et de perfor­mance, cela frise l’ob­ses­sion, un peu comme fina­le­ment Rafael Nadal à son époque.

« Ça fait partie de ma méthode. C’est ma façon de rester le plus concentré possible sur le court. Je sais que je ne gesti­cule pas beau­coup pour le public, mais c’est la manière que j’ai trouvée pour rester concentré. J’adore jouer au tennis. Je ne joue pas par obli­ga­tion ; je joue parce que j’aime ça, même si je ne le montre pas toujours. Et en dehors des courts, je profite beau­coup de la vie et des personnes que j’aime. Je me sens plus recon­nais­sant envers ma famille, mes amis et mon équipe que envers mes titres »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 09:21

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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