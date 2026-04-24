Dans l’en­tre­tien accordé à El Mundo, l’Italien se livre un peu plus que ce qu’il a l’ha­bi­tude de faire. On découvre un Jannik fina­le­ment très sensible et surtout préocuper presque obnu­bilé par son niveau d’exi­gence et de perfor­mance, cela frise l’ob­ses­sion, un peu comme fina­le­ment Rafael Nadal à son époque.

« Ça fait partie de ma méthode. C’est ma façon de rester le plus concentré possible sur le court. Je sais que je ne gesti­cule pas beau­coup pour le public, mais c’est la manière que j’ai trouvée pour rester concentré. J’adore jouer au tennis. Je ne joue pas par obli­ga­tion ; je joue parce que j’aime ça, même si je ne le montre pas toujours. Et en dehors des courts, je profite beau­coup de la vie et des personnes que j’aime. Je me sens plus recon­nais­sant envers ma famille, mes amis et mon équipe que envers mes titres »