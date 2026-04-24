Dans l’entretien accordé à El Mundo, l’Italien se livre un peu plus que ce qu’il a l’habitude de faire. On découvre un Jannik finalement très sensible et surtout préocuper presque obnubilé par son niveau d’exigence et de performance, cela frise l’obsession, un peu comme finalement Rafael Nadal à son époque.
« Ça fait partie de ma méthode. C’est ma façon de rester le plus concentré possible sur le court. Je sais que je ne gesticule pas beaucoup pour le public, mais c’est la manière que j’ai trouvée pour rester concentré. J’adore jouer au tennis. Je ne joue pas par obligation ; je joue parce que j’aime ça, même si je ne le montre pas toujours. Et en dehors des courts, je profite beaucoup de la vie et des personnes que j’aime. Je me sens plus reconnaissant envers ma famille, mes amis et mon équipe que envers mes titres »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 09:21