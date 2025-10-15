Lors d’une prise de parole en Arabie Saoudite où il parti­cipe à l’ex­hi­bi­tion la plus lucra­tive au monde, Jannik Sinner est revenu sur son abandon à Shanghaï, il recon­nait qu’il est respon­sable de cette crise de crampes et que cela va lui servir de leçon.

« J’ai eu des crampes à Shanghai ? Je pense que c’était dû à un facteur mental : je n’ai pas été parfait de ce point de vue et j’en ai discuté avec mon équipe. Maintenant, tout va bien. L’erreur était de mon fait, mais on apprend de ces choses. Ensuite, la chaleur et l’hu­mi­dité m’ont physi­que­ment épuisé. Quoi qu’il en soit, je n’étais pas le seul à souf­frir de crampes, ce sont des choses qui peuvent arriver. »