En s’in­cli­nant contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open ce dimanche soir, Jannik Sinner, tenant du titre, n’a pas réussi à briser la malé­dic­tion qui sévit depuis 2009 à Flushing Meadows.

En effet, depuis le sacre de Roger Federer en 2008, aucun joueur n’est parvenu à défendre son bien à New York, soit désor­mais 17 ans. Il s’agit tout simple­ment de la plus longue malé­dic­tion de l’his­toire d’un tournoi du Grand Chelem dans l’Ère Open.

L’Espagnol, fraî­che­ment titré, aura donc l’oc­ca­sion dans un an de rejoindre Roger Federer, à qui il vient d’en­lever un record vieux de 19 ans.