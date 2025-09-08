En s’inclinant contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open ce dimanche soir, Jannik Sinner, tenant du titre, n’a pas réussi à briser la malédiction qui sévit depuis 2009 à Flushing Meadows.
En effet, depuis le sacre de Roger Federer en 2008, aucun joueur n’est parvenu à défendre son bien à New York, soit désormais 17 ans. Il s’agit tout simplement de la plus longue malédiction de l’histoire d’un tournoi du Grand Chelem dans l’Ère Open.
L’Espagnol, fraîchement titré, aura donc l’occasion dans un an de rejoindre Roger Federer, à qui il vient d’enlever un record vieux de 19 ans.
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 17:17