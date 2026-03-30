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Sinner bientôt numéro 1 mondial devant Alcaraz ? C’est possible, voici les 4 scéna­rios pour y parvenir…

Par
Jean Muller
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La saison de terre‐battue a débuté cette semaine avec le tournoi de Marrakech, Bucarest, et Houston. Ce sont trois ATP250 assez atypiques avec des plateaux de joueurs très surpre­nants. En fait, le vrai démar­rage de l’ocre aura lieu dimanche à Monte‐Carlo, l’un des plus pres­ti­gieux tour­nois du monde où le décor est à couper le souffle.

Suivant ses résul­tats et ceux de son rival Carlos Alcaraz, Jannik possède donc plusieurs chances pour ravir la place de numéro mondial à l’Espagnol. Ce qui semblait impos­sible il y a un mois. Le pire c’est que Jannik a même son destin entre ses mains.

Voici les scéna­rios possibles :
1) Il gagne le titre à Monte‐Carlos
2) Il perd en finale contre n’im­porte qui sauf Carlos Alcaraz
3) Il perd en demi‐finale et Carlos Alcaraz n’est pas dans le dernier carré
4) Il perd en quart de finale et Alcaraz sort au premier tour

    Publié le lundi 30 mars 2026 à 11:45

    A propos de l’auteur

    Jean Muller

    Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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