La saison de terre‐battue a débuté cette semaine avec le tournoi de Marrakech, Bucarest, et Houston. Ce sont trois ATP250 assez atypiques avec des plateaux de joueurs très surprenants. En fait, le vrai démarrage de l’ocre aura lieu dimanche à Monte‐Carlo, l’un des plus prestigieux tournois du monde où le décor est à couper le souffle.
SINNER NUMERO 1 dopo MONTECARLO se :— Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) March 30, 2026
- vince il TITOLO
- si ferma in FINALE e Alcaraz non arriva in Finale
- si ferma in SEMIFINALE e Alcaraz non arriva in Semifinale
- si ferma nei QUARTI e Alcaraz esce all’esordio pic.twitter.com/3EYsrKFhrz
Suivant ses résultats et ceux de son rival Carlos Alcaraz, Jannik possède donc plusieurs chances pour ravir la place de numéro mondial à l’Espagnol. Ce qui semblait impossible il y a un mois. Le pire c’est que Jannik a même son destin entre ses mains.
Voici les scénarios possibles :
1) Il gagne le titre à Monte‐Carlos
2) Il perd en finale contre n’importe qui sauf Carlos Alcaraz
3) Il perd en demi‐finale et Carlos Alcaraz n’est pas dans le dernier carré
4) Il perd en quart de finale et Alcaraz sort au premier tour
Publié le lundi 30 mars 2026 à 11:45