La saison de terre‐battue a débuté cette semaine avec le tournoi de Marrakech, Bucarest, et Houston. Ce sont trois ATP250 assez atypiques avec des plateaux de joueurs très surpre­nants. En fait, le vrai démar­rage de l’ocre aura lieu dimanche à Monte‐Carlo, l’un des plus pres­ti­gieux tour­nois du monde où le décor est à couper le souffle.

SINNER NUMERO 1 dopo MONTECARLO se :

- vince il TITOLO

- si ferma in FINALE e Alcaraz non arriva in Finale

- si ferma in SEMIFINALE e Alcaraz non arriva in Semifinale

- si ferma nei QUARTI e Alcaraz esce all’esordio pic.twitter.com/3EYsrKFhrz — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) March 30, 2026

Suivant ses résul­tats et ceux de son rival Carlos Alcaraz, Jannik possède donc plusieurs chances pour ravir la place de numéro mondial à l’Espagnol. Ce qui semblait impos­sible il y a un mois. Le pire c’est que Jannik a même son destin entre ses mains.

Voici les scéna­rios possibles :

1) Il gagne le titre à Monte‐Carlos

2) Il perd en finale contre n’im­porte qui sauf Carlos Alcaraz

3) Il perd en demi‐finale et Carlos Alcaraz n’est pas dans le dernier carré

4) Il perd en quart de finale et Alcaraz sort au premier tour