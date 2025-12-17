Les prix continuent d’être décernés en cette fin d’année 2025, et peuvent parfois surprendre.
Déjà élu « joueur favori des fans », Jannik Sinner a été nommé champion du monde masculin en 2025 par la Fédération internationale de tennis (ITF).
Alors que Carlos Alcaraz a terminé numéro 1 mondial, et que Sinner a manqué trois mois de compétition (de février à mai) pour cause de suspension, c’est bel et bien l’Italien qui remporte ce prix symbolique.
Jannik Sinner is the 2025 ITF world champion. 👀 pic.twitter.com/ZnDhGzW7jY— José Morgado (@josemorgado) December 17, 2025
Une annonce qui passera sans doute assez inaperçue à côté de l’information principale de la journée dans le monde du tennis : la fin de la collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 16:42