Les prix conti­nuent d’être décernés en cette fin d’année 2025, et peuvent parfois surprendre.

Déjà élu « joueur favori des fans », Jannik Sinner a été nommé cham­pion du monde masculin en 2025 par la Fédération inter­na­tio­nale de tennis (ITF).

Alors que Carlos Alcaraz a terminé numéro 1 mondial, et que Sinner a manqué trois mois de compé­ti­tion (de février à mai) pour cause de suspen­sion, c’est bel et bien l’Italien qui remporte ce prix symbolique.

Jannik Sinner is the 2025 ITF world cham­pion. 👀 pic.twitter.com/ZnDhGzW7jY — José Morgado (@josemorgado) December 17, 2025

Une annonce qui passera sans doute assez inaperçue à côté de l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de la journée dans le monde du tennis : la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.