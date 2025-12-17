AccueilATPSinner "champion", Alcaraz relégué au second plan
Sinner « cham­pion », Alcaraz relégué au second plan

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Les prix conti­nuent d’être décernés en cette fin d’année 2025, et peuvent parfois surprendre. 

Déjà élu « joueur favori des fans », Jannik Sinner a été nommé cham­pion du monde masculin en 2025 par la Fédération inter­na­tio­nale de tennis (ITF).

Alors que Carlos Alcaraz a terminé numéro 1 mondial, et que Sinner a manqué trois mois de compé­ti­tion (de février à mai) pour cause de suspen­sion, c’est bel et bien l’Italien qui remporte ce prix symbolique. 

Une annonce qui passera sans doute assez inaperçue à côté de l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de la journée dans le monde du tennis : la fin de la colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

17 décembre 2025

