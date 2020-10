A 19 ans, Jannik Sinner impressionne de plus en plus. Au-delà de son talent, son caractère impressionne particulièrement.

« Il y a des gens qui croient que je vais bientôt atteindre le top 10, d’autres non. Je m’en fiche vraiment, je me concentre sur mon travail. Je pense que ma plus grande vertu n’est pas les coups, mais la force mentale. Chaque fois que j’entre sur le court, je suis convaincu que je peux gagner, quel que soit le rival et quoi qu’il arrive. Je montre déjà que je n’abandonnerai jamais et que celui qui veut gagner devra se battre jusqu’à la fin », a déclaré la pépite italienne à Ubitennis.

Sinner affronte Casper Ruud ce mercredi à Vienne pour une place en huitième de finale.