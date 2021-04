Jannik Sinner dévoile à chaque sortie des nouvelles facettes de son jeu mais aussi de sa person­na­lité. Comme un certain Rafa, il semble bien que les parents soient le socle de sa réus­site : « Je pense que chaque joueur est diffé­rent, chacun a son propre style sur et en dehors du terrain. Dans mon cas, tout vient de mes parents : ils travaillent au jour le jour à un travail simple, je sais qu’ils savent très bien ce que c’est. Ils m’ont donné ce genre de menta­lité, essayer de faire de son mieux jour après jour sans gaspiller une goutte d’énergie dans ton travail » explique l’Italien.

Jannik Sinner est aussi revenu sur son appren­tis­sage au sein de l’aca­démie de Ricardo Piatti : « Quand je suis arrivé à l’Académie Ricardo Piatti, j’avais 14 ans. D’une certaine manière, cela a changé ma vie, car je n’avais jamais joué au tennis à ce niveau, je ne jouais que deux fois par semaine. Je suis arrivé et j’ai commencé à m’en­traîner tous les jours, le matin et l’après‐midi. Au début, c’était vrai­ment diffi­cile. Ce qui m’a aidé, c’est de travailler dur tous les jours et de ne pas utiliser d’énergie supplé­men­taire qui n’est pas néces­saire. Si vous perdez de l’énergie sans aucun sens, tout devient encore plus diffi­cile. Toutes ces années de forma­tion ont été remar­quables, et je pense qu’en ce sens un autre objectif prin­cipal est de ne pas gaspiller votre énergie, de la réserver pour les choses vrai­ment impor­tantes ».