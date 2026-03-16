Ancien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi ou encore plus récemment de Coco Gauff, Brad Gilbert était l’invité du podcast de Tennis Channel, Big T, où il a été invité à revenir sur la victoire de Jannik Sinner contre Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d’Indian Wells.
Présent dans les gradins aux côtés de son ancien poulain, Brad a comparé le « Kid de Las Vegas » et Novak Djokovic au champion italien. Et cela fait sens.
« Par une journée chaude comme aujourd’hui (dimanche), Andre me tapait sur la jambe en disant que c’était une belle journée pour faire souffrir quelqu’un. Si on mélange André et Djokovic dans un mixeur, on obtient Sinner. Il joue en quelque sorte à leur manière, une version moderne de ce que faisait Djokovic et de ce qu’André faisait avec son jeu offensif basé sur le contrôle de la balle. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 18:23