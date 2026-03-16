Ancien 4e joueur mondial et coach d’Andre Agassi ou encore plus récem­ment de Coco Gauff, Brad Gilbert était l’in­vité du podcast de Tennis Channel, Big T, où il a été invité à revenir sur la victoire de Jannik Sinner contre Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Présent dans les gradins aux côtés de son ancien poulain, Brad a comparé le « Kid de Las Vegas » et Novak Djokovic au cham­pion italien. Et cela fait sens.

« Par une journée chaude comme aujourd’hui (dimanche), Andre me tapait sur la jambe en disant que c’était une belle journée pour faire souf­frir quelqu’un. Si on mélange André et Djokovic dans un mixeur, on obtient Sinner. Il joue en quelque sorte à leur manière, une version moderne de ce que faisait Djokovic et de ce qu’André faisait avec son jeu offensif basé sur le contrôle de la balle. »