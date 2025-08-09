Jannik Sinner joue gros sur cette fin d’année 2025, avec un très grand nombre de points à défendre. Mais nul doute que le N°1 mondial sera capable de maintenir un niveau élevé sur les prochains tournois.
S’il est pour le moment concentré sur le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open, l’Italien a déjà confirmé sa présence pour l’ATP 500 de Pékin. On se rappelle tous de la finale dantesque gagnée par Carlos Alcaraz l’année passée, ce qui a certainement laissé un goût revanchard à Jannik.
He’s back as promised ! ATP World No. 1 Jannik Sinner returns to the China Open for the third consecutive year ! 🎾— China Open (@ChinaOpen) August 9, 2025
Tickets for the 2025 China Open are ON SALE NOW !
Grab your seats and get ready to cheer for your favorite star live in action !#2025ChinaOpen #allforpassion pic.twitter.com/Q8fj7TzDh0
On espère bien sûr que la finale sera de même qualité cette année, même si Carlos Alcaraz se rendra quant à lui à Tokyo !
Publié le samedi 9 août 2025 à 17:46