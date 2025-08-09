Jannik Sinner joue gros sur cette fin d’année 2025, avec un très grand nombre de points à défendre. Mais nul doute que le N°1 mondial sera capable de main­tenir un niveau élevé sur les prochains tournois.

S’il est pour le moment concentré sur le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open, l’Italien a déjà confirmé sa présence pour l’ATP 500 de Pékin. On se rappelle tous de la finale dantesque gagnée par Carlos Alcaraz l’année passée, ce qui a certai­ne­ment laissé un goût revan­chard à Jannik.

He’s back as promised ! ATP World No. 1 Jannik Sinner returns to the China Open for the third conse­cu­tive year ! 🎾

Tickets for the 2025 China Open are ON SALE NOW !

Grab your seats and get ready to cheer for your favo­rite star live in action !#2025ChinaOpen #allfor­pas­sion pic.twitter.com/Q8fj7TzDh0 — China Open (@ChinaOpen) August 9, 2025

On espère bien sûr que la finale sera de même qualité cette année, même si Carlos Alcaraz se rendra quant à lui à Tokyo !