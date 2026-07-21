Récemment titré à Wimbledon et ainsi vainqueur d’un 5e titre du Grand Chelem, Jannik Sinner a entamé ce lundi sa 81e semaine à la place de numéro 1 mondial.
S’il est né deux ans plus tôt que Carlos Alcaraz, l’Italien a néanmoins pris de l’avance sur son rival (66 semaines en tant que numéro 1).
Jannik Sinner double également Lleyton Hewitt et intègre le top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps sur le trône.
Jannik Sinner starts his 81st week as the world No. 1.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 20, 2026
He passes Lleyton Hewitt as the man with the 10th most weeks at #1 in the history of the ATP rankings.
1. Djokovic – 428
2. Federer – 310
3. Sampras – 286
4. Lendl – 270
5. Connors – 268
6. Nadal – 209
7. McEnroe -… pic.twitter.com/oTBPhor4an
Le roi en la matière, Novak Djokovic, est encore très, très loin, avec 428 semaines au compteur.
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 11:26