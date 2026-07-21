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Sinner creuse l’écart avec Alcaraz et intègre un top 10 plus que prestigieux

Par
Baptiste Mulatier
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Récemment titré à Wimbledon et ainsi vain­queur d’un 5e titre du Grand Chelem, Jannik Sinner a entamé ce lundi sa 81e semaine à la place de numéro 1 mondial. 

S’il est né deux ans plus tôt que Carlos Alcaraz, l’Italien a néan­moins pris de l’avance sur son rival (66 semaines en tant que numéro 1). 

Jannik Sinner double égale­ment Lleyton Hewitt et intègre le top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps sur le trône. 

Le roi en la matière, Novak Djokovic, est encore très, très loin, avec 428 semaines au compteur. 

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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