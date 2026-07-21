Récemment titré à Wimbledon et ainsi vain­queur d’un 5e titre du Grand Chelem, Jannik Sinner a entamé ce lundi sa 81e semaine à la place de numéro 1 mondial.

S’il est né deux ans plus tôt que Carlos Alcaraz, l’Italien a néan­moins pris de l’avance sur son rival (66 semaines en tant que numéro 1).

Jannik Sinner double égale­ment Lleyton Hewitt et intègre le top 10 des joueurs ayant passé le plus de temps sur le trône.

Jannik Sinner starts his 81st week as the world No. 1.



He passes Lleyton Hewitt as the man with the 10th most weeks at #1 in the history of the ATP rankings.



1. Djokovic – 428



2. Federer – 310



3. Sampras – 286



4. Lendl – 270



5. Connors – 268



6. Nadal – 209



7. McEnroe -… pic.twitter.com/oTBPhor4an — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 20, 2026

Le roi en la matière, Novak Djokovic, est encore très, très loin, avec 428 semaines au compteur.