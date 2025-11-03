En dominant en deux manches Auger‐Aliassime, l’Italien a récupéré sa place au sommet de la hiérarchie mondiale, une situation qui ne va changer sa « vie » d’autant qu’il ne maitrise pas tout fait la situation et que Carlitos avait raté son masters 2024, ce sera donc très difficile qu’il puisse conserver sa place.
« Hélas, je sais que Tout dépend pas de moi mais Je suis ravi. Je savais que cette opportunité s’offrait à moi dès le début de la semaine. Mais avant la finale, avant chaque tournoi, avant chaque match, j’essaie de me préparer le mieux possible sur le tournoi. Et après, ce qui doit arriver arrive. C’est comme ça que j’ai abordé le match aujourd’hui. À Turin, ce sera la même chose : je vais me concentrer sur mon tennis, jouer de la meilleure manière possible. Et puis si les choses doivent tourner en ma faveur, très bien, sinon tant pis. J’essaie d’exploiter mon potentiel au maximum ; c’est ce que j’ai fait cette semaine. Il faut maintenant recharger les batteries, être prêt autant que possible pour Turin et espérer que cette semaine sera une semaine où je pourrai déployer mon meilleur tennis »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 11:42