Lundi, le clas­se­ment ATP sera publié comme d’ha­bi­tude. L’information prin­ci­pale est la rentrée dans le Top 20 de Jannik Sinner, seule­ment âgé de 19 ans. C

‘est une étape supplé­men­taire pour l’Italien qui affole les statistiques.

Présent à Barcelone, Jannik sera opposé au vain­queur du match entre Tsonga et Gerasimov car il béné­ficie d’un bye. Il est dans la partie de Tsitsipas et non celle de Nadal.

Après avoir performer sur dur, Jannik qui a été élevé sur terre peut réaliser une très belle semaine en Catalogne et ainsi conti­nuer son ascen­sion dont on ne connait pas encore la fin.