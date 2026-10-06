Même si Jannik Sinner était revenu dans les prochaines semaines, Alexander Zverev aurait eu de très grandes chances de devenir numéro 1 mondial.
Mais il peut désormais souffler un grand coup. Après l’annonce de l’Italien, qui a mis un terme à sa saison afin de poursuivre les soins pour sa blessure au genou, l’Allemand est désormais assuré de s’installer sur le trône d’ici la fin de saison, et ce pour la première fois de sa carrière.
Vainqueur à Roland‐Garros et l’US Open de ses deux premiers titres en Grand Chelem, sans avoir eu à affronter Carlos Alcaraz Jannik ou Novak Djokovic (contre qui il a perdu ses 14 derniers matchs, dont le dernier en date à Pékin contre le Serbe), Zverev va donc obtenir la récompense suprême.
ZVEREV SERÁ NÚMERO 1 🥇La baja de Sinner en todo lo que queda de temporada supone que el italiano pierda los 3000 puntos que tenía que defender de aquí a diciembre.Más tarde o más temprano, Sascha, actual número 2 del mundo, ocupará la plaza que dejará de tener Sinner.La pregunta ahora es cuándo lo será. Probablemente, dentro de un mes, cuando Jannik pierda los 1000 de París o los 1500 de Turín.— José Morón (@jmgmoron) October 6, 2026
Le joueur de 29 ans aura eu le mérite d’être le plus régulier, et de résister à la pression quand d’énormes opportunités se sont présentées à lui cette année.
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 11:24