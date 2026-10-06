Accueil ATP

Sinner dit stop, Zverev est béni en 2026

Par
Baptiste Mulatier
-
3587

Même si Jannik Sinner était revenu dans les prochaines semaines, Alexander Zverev aurait eu de très grandes chances de devenir numéro 1 mondial.

Mais il peut désor­mais souf­fler un grand coup. Après l’annonce de l’Italien, qui a mis un terme à sa saison afin de pour­suivre les soins pour sa bles­sure au genou, l’Allemand est désor­mais assuré de s’installer sur le trône d’ici la fin de saison, et ce pour la première fois de sa carrière. 

Vainqueur à Roland‐Garros et l’US Open de ses deux premiers titres en Grand Chelem, sans avoir eu à affronter Carlos Alcaraz Jannik ou Novak Djokovic (contre qui il a perdu ses 14 derniers matchs, dont le dernier en date à Pékin contre le Serbe), Zverev va donc obtenir la récom­pense suprême.

Le joueur de 29 ans aura eu le mérite d’être le plus régu­lier, et de résister à la pres­sion quand d’énormes oppor­tu­nités se sont présen­tées à lui cette année.

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥