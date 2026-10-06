Même si Jannik Sinner était revenu dans les prochaines semaines, Alexander Zverev aurait eu de très grandes chances de devenir numéro 1 mondial.

Mais il peut désor­mais souf­fler un grand coup. Après l’annonce de l’Italien, qui a mis un terme à sa saison afin de pour­suivre les soins pour sa bles­sure au genou, l’Allemand est désor­mais assuré de s’installer sur le trône d’ici la fin de saison, et ce pour la première fois de sa carrière.

Vainqueur à Roland‐Garros et l’US Open de ses deux premiers titres en Grand Chelem, sans avoir eu à affronter Carlos Alcaraz Jannik ou Novak Djokovic (contre qui il a perdu ses 14 derniers matchs, dont le dernier en date à Pékin contre le Serbe), Zverev va donc obtenir la récom­pense suprême.

ZVEREV SERÁ NÚMERO 1 🥇La baja de Sinner en todo lo que queda de tempo­rada supone que el italiano pierda los 3000 puntos que tenía que defender de aquí a diciembre.Más tarde o más temprano, Sascha, actual número 2 del mundo, ocupará la plaza que dejará de tener Sinner.La pregunta ahora es cuándo lo será. Probablemente, dentro de un mes, cuando Jannik pierda los 1000 de París o los 1500 de Turín. — José Morón (@jmgmoron) October 6, 2026

Le joueur de 29 ans aura eu le mérite d’être le plus régu­lier, et de résister à la pres­sion quand d’énormes oppor­tu­nités se sont présen­tées à lui cette année.