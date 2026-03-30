Par leur diversité mais aussi leur difficulté, les Masters1000 restent des monuments du circuit même après leur transformation puisqu’ils se jouent maintenant en dix jours sauf pour Paris (Nanterre) et Monte‐Carlo qui a toujours eu un statut à part ce qui est totalement mérité.
📊 Le plus grand nombre de Masters 1000 remportés consécutivement :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 30, 2026
🇪🇸 Rafael Nadal : 4 (en 2013)
↪️ Madrid, Rome, Montreal, Cincinnati
🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2013–14)
↪️ Shanghai, Paris, Indian Wells, Miami
🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2014–15)
↪️ Paris, Indian Wells, Miami,… pic.twitter.com/0WdcSTIvZf
Du coup en remportant Mimai après Indian Wells et Paris, Jannik rejoint le cercle fermé des champions ayant remporté trois titres dans cette catégorie. Mais il peut encore aller plus loin puisque cette série n’est pas encore terminée.
Pour cela, il devra donc s’imposer sur le rocher monégasque où sa meilleure performance n’est qu’une demi‐finale. C’est donc un vrai challenge qu’il devra relever.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 10:50