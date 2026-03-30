Accueil ATP

Sinner égale déjà Nadal et Djokovic

Par
Jean Muller
-
450

Par leur diver­sité mais aussi leur diffi­culté, les Masters1000 restent des monu­ments du circuit même après leur trans­for­ma­tion puis­qu’ils se jouent main­te­nant en dix jours sauf pour Paris (Nanterre) et Monte‐Carlo qui a toujours eu un statut à part ce qui est tota­le­ment mérité.

Du coup en rempor­tant Mimai après Indian Wells et Paris, Jannik rejoint le cercle fermé des cham­pions ayant remporté trois titres dans cette caté­gorie. Mais il peut encore aller plus loin puisque cette série n’est pas encore terminée. 

Pour cela, il devra donc s’im­poser sur le rocher moné­gasque où sa meilleure perfor­mance n’est qu’une demi‐finale. C’est donc un vrai chal­lenge qu’il devra relever. 

Publié le lundi 30 mars 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.