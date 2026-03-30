Par leur diver­sité mais aussi leur diffi­culté, les Masters1000 restent des monu­ments du circuit même après leur trans­for­ma­tion puis­qu’ils se jouent main­te­nant en dix jours sauf pour Paris (Nanterre) et Monte‐Carlo qui a toujours eu un statut à part ce qui est tota­le­ment mérité.

📊 Le plus grand nombre de Masters 1000 remportés consé­cu­ti­ve­ment :



🇪🇸 Rafael Nadal : 4 (en 2013)

↪️ Madrid, Rome, Montreal, Cincinnati



🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2013–14)

↪️ Shanghai, Paris, Indian Wells, Miami



🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2014–15)

↪️ Paris, Indian Wells, Miami,… pic.twitter.com/0WdcSTIvZf — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 30, 2026

Du coup en rempor­tant Mimai après Indian Wells et Paris, Jannik rejoint le cercle fermé des cham­pions ayant remporté trois titres dans cette caté­gorie. Mais il peut encore aller plus loin puisque cette série n’est pas encore terminée.

Pour cela, il devra donc s’im­poser sur le rocher moné­gasque où sa meilleure perfor­mance n’est qu’une demi‐finale. C’est donc un vrai chal­lenge qu’il devra relever.