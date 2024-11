Lors de sa confé­rence de presse après son sacre en Coupe Davis, Jannik Sinner a expliqué qu’il avait déjà été entendu plusieurs fois par l’AMA au sujet de son affaire et que cela s’était bien passé. De plus, il est aussi revenu sur la période diffi­cile qu’il a du affronter.

« Tout le monde autour de moi me connaît en tant qu’être humain et me fait confiance. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai continué à jouer au même niveau. J’ai eu des hauts et des bas… j’étais émotion­nel­le­ment déprimé et j’avais le cœur brisé. Parfois, la vie vous pose des problèmes et vous devez les accepter. »