Depuis qu’il a décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Montréal et, donc, de renoncer à poursuivre sa série de Masters 1000 remportés (six d’affilée dont cinq en 2026), Jannik Sinner s’est attiré les foudres d’une certaine presse en Italie.
C’est notamment le cas de notre confrère, Simone Eterno, qui officie sur Eurosport, et de l’ancien joueur, Jacopo Lo Monaco (780e en double). Et ils ne sont pas vraiment tendre avec l’actuel numéro 1 mondial.
« Pour entrer dans la légende, un sportif doit aussi avoir du charisme. Si j’avais été à la place de Sinner, vu la façon dont la saison s’était déroulée, je serais allé à Montréal pour tenter d’entrer dans l’histoire et de remporter tous les Masters 1000. Au lieu de cela, il faut reconnaître que Sinner est un anti‐personnage, il faut se rendre compte que Sinner est comme ça. L’analyse de Sinner s’arrête à la poignée de main avec son adversaire. Mais hors du court, qu’avons-nous ? La possibilité d’un record de 9/9 aurait pu le faire entrer dans la légende. Sinner lui‐même n’a pas l’intention de dire ou de faire quoi que ce soit », a déclaré Eterno avant la prise de parole de Lo Monaco. « J’espère que dans les 4 à 5 prochaines années, Sinner changera d’attitude vis‐à‐vis des médias. Si tu laisses les gens entrer dans ta vie, je pense qu’ils s’y intéressent davantage. Quand Sinner s’arrêtera, il ne restera peut‐être pas la même chose par rapport à d’autres champions qui, eux, se sont davantage ouverts. »
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 17:17