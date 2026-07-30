Depuis qu’il a décidé de faire l’im­passe sur le tournoi de Montréal et, donc, de renoncer à pour­suivre sa série de Masters 1000 remportés (six d’af­filée dont cinq en 2026), Jannik Sinner s’est attiré les foudres d’une certaine presse en Italie.

C’est notam­ment le cas de notre confrère, Simone Eterno, qui officie sur Eurosport, et de l’an­cien joueur, Jacopo Lo Monaco (780e en double). Et ils ne sont pas vrai­ment tendre avec l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Pour entrer dans la légende, un sportif doit aussi avoir du charisme. Si j’avais été à la place de Sinner, vu la façon dont la saison s’était déroulée, je serais allé à Montréal pour tenter d’entrer dans l’histoire et de remporter tous les Masters 1000. Au lieu de cela, il faut recon­naître que Sinner est un anti‐personnage, il faut se rendre compte que Sinner est comme ça. L’analyse de Sinner s’arrête à la poignée de main avec son adver­saire. Mais hors du court, qu’avons-nous ? La possi­bi­lité d’un record de 9/9 aurait pu le faire entrer dans la légende. Sinner lui‐même n’a pas l’intention de dire ou de faire quoi que ce soit », a déclaré Eterno avant la prise de parole de Lo Monaco. « J’espère que dans les 4 à 5 prochaines années, Sinner chan­gera d’attitude vis‐à‐vis des médias. Si tu laisses les gens entrer dans ta vie, je pense qu’ils s’y inté­ressent davan­tage. Quand Sinner s’arrêtera, il ne restera peut‐être pas la même chose par rapport à d’autres cham­pions qui, eux, se sont davan­tage ouverts. »