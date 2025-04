De retour sur les courts depuis le début de la semaine, Jannik Sinner commence déjà à monter en puis­sance lors de ses séances d’en­trai­ne­ment. Hier, il a « squatté » un court couvert du tennis club de Beaulieu situé par loin de la prin­ci­pauté monégasque.

Just listen and look the fox 🧡🦊 pic.twitter.com/2SRntVspIK — The Sinner Times (@sinnertimes) April 17, 2025

Cette fois, il n’était pas accom­pagné par son spar­ring partner de luxe, Matteo Berrettini.

Malgré tout, Jannik a semble très en jambes et on sent qu’il s’ap­plique sur chaque frappe dans son place­ment mais aussi sur la sensa­tion qu’il peut ressentir. M

Même s’il a du jouer un peu chaque jour depuis sa suspen­sion, cette fois il a vrai­ment débuté son programme pour arriver à Rome en forme.