Lors du média day en Corée, Jannik Sinner a posé le débat au sujet de sa rivalité avec Alcaraz. Jannik est prudent et pour lui il n’y a pas de certitude sur le fait que tout cela peut durer une « éternité »…
« Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais il sera intéressant de voir comment nous nous en sortirons dans les différentes circonstances et sur les différentes surfaces. Nous sommes heureux d’être ici et d’offrir un bon tennis. Nous sommes également là pour offrir un sourire au plus grand nombre de personnes possible, il est l’un des meilleurs artistes du monde du tennis. Nous devons également voir dans quelle mesure nous pouvons maintenir ce niveau dans la rivalité, comme l’ont fait les Big Three auxquels nous ne pouvons pas nous comparer. Nous voulons faire notre propre histoire, dans le sport on ne peut pas faire de comparaisons car tout le monde est différent. C’est agréable de l’avoir qui me pousse à bout »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 11:14