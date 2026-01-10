Lors du média day en Corée, Jannik Sinner a posé le débat au sujet de sa riva­lité avec Alcaraz. Jannik est prudent et pour lui il n’y a pas de certi­tude sur le fait que tout cela peut durer une « éternité »…

« Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais il sera inté­res­sant de voir comment nous nous en sorti­rons dans les diffé­rentes circons­tances et sur les diffé­rentes surfaces. Nous sommes heureux d’être ici et d’of­frir un bon tennis. Nous sommes égale­ment là pour offrir un sourire au plus grand nombre de personnes possible, il est l’un des meilleurs artistes du monde du tennis. Nous devons égale­ment voir dans quelle mesure nous pouvons main­tenir ce niveau dans la riva­lité, comme l’ont fait les Big Three auxquels nous ne pouvons pas nous comparer. Nous voulons faire notre propre histoire, dans le sport on ne peut pas faire de compa­rai­sons car tout le monde est diffé­rent. C’est agréable de l’avoir qui me pousse à bout »