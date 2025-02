S’exprimant sur Sport1 en Allemagne, l’an­cien joueur, Alexander Waske estime que Sinner a été vrai­ment trop « égoïste » même s’il ne remet pas en cause sa sincérité.

« Sinner est un garçon fantas­tique, c’est un cham­pion qui dit toujours ce qu’il faut, avec un grand physique et bien sûr il semble impos­sible qu’il soit impliqué dans un processus de dopage. Malgré tout, il cause d’énormes dommages au tennis en cher­chant le meilleur pour lui‐même. Il n’a peut‐être rien fait de mal, mais les autres joueurs ont raison lors­qu’il demande que doré­na­vant il puisse avoir un rgéle­ment clair et équi­table pour tout le monde’