Si l’avocat de Jannik a fait des révé­la­tions sur l’at­ti­tude de son client lors­qu’il était ques­tion de négo­cier, Jamie Singer a aussi précisé que son joueur était pas perturbé plus que cela par toute cette affaire parce que depuis le début il n’avait rien fait de mal.

Jannik #Sinner è tornato nella sua Sesto 🏔️



Eccolo in una foto con un fan in tenuta da sci ⛷️



📸 vedran­vrus su IG pic.twitter.com/YWKG3UyFed — OK Tennis (@oktennis) February 22, 2025

« Jannik est un jeune homme très rési­lient et il sait qu’il n’a abso­lu­ment rien fait de mal et que le processus s’est déroulé dans les règles. Je pense donc qu’il se sent très à l’aise avec lui‐même. Dès le premier jour, Jannik n’a remis en ques­tion ni la science, ni les preuves, ni les règles. Il a accepté d’être respon­sable de ce qui se trou­vait dans son corps, même s’il ne s’agissait que d’une trace » a expliqué son avocat alors que son protégé a fait sa première appa­ri­tion depuis sa condam­na­tion. Il s’agis­sait d’une sortie dans une station de ski. On sait tous que Jannik est fan de ce sport où selon certains obser­va­teurs il aurait pu faire carrière.