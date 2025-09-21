Le champion italien a décidé d’étoffer son team en recrutant le physiothérapeute Alejandro Resnicoff. Ce nouveau membre devrait être présent dès la tournée asiatique.
Réputé sur le circuit ATP, l’Argentin Resnicoff a travaillé avec de nombreux joueurs lors des matchs masculins au cours des 15 dernières années et est l’actuel directeur des services médicaux de l’ATP.
🚨 It’s official 🚨— The Sinner Times (@sinnertimes) September 20, 2025
Alejandro Resnicoff is now part of Team Sinner. Confirmed by @paolobertolucci , the Argentinian physiotherapist officially joins Jannik’s camp — a fresh face as the season enters its final stretch. pic.twitter.com/qWk4ZKVnAv
Resnicoff avait aussi déjà travaillé avec Sinner à Wimbledon en 2023, lorsque l’Italien avait atteint sa première demi‐finale en Grand Chelem. Ce choix confirme que Jannik veut toujours progresser dans tous les domaines qui constituent les atouts d’un champion de tennis.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 12:50