Jannik Sinner ne pourra malheu­reu­se­ment pas défendre ses chances cette année à Turin, en raison d’une bles­sure au genou qui le tient éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon face à Alexander Zverev. Une absence qui lui a égale­ment coûté sa place de numéro 1 mondial, désor­mais occupée par l’Allemand.

Interrogé sur les joueurs présents cette année aux Nitto ATP Finals, l’Italien a tenu à saluer tout parti­cu­liè­re­ment son compa­triote Flavio Cobolli, auteur d’une saison excep­tion­nelle, marquée notam­ment par une finale à Roland‐Garros. Pour Sinner, cette quali­fi­ca­tion est ample­ment méritée.

🎙️« Has Jannik Sinner been in touch ? »



Flavio Cobolli : « I received a lovely message from him when I got injured in Vienna— ‘Ti voglio bene,’ he wrote. Jannik isn’t in Turin, but it’s as if he were. And when he reaches out, it means a lot to me. »



Via Corriere Della Sera pic.twitter.com/hsJqMrkYyB — jannik sinner files (@jannik_files) November 12, 2026

« Pour moi, c’était très impor­tant qu’il y ait un Italien à Turin. Il a réalisé une saison incroyable, avec notam­ment une finale à Roland‐Garros et de nombreux excel­lents résul­tats. Je suis vrai­ment très heureux pour lui. C’est quel­qu’un de bien, qui s’en­toure d’une équipe très profes­sion­nelle, avec son père qui est toujours à ses côtés. Il mérite plei­ne­ment tout ce succès » a déclaré Jannik Sinner.

