Accueil ATP

Sinner féli­cite ce joueur qualifié au Masters : « Je suis vrai­ment très heureux pour lui. C’est quelqu’un de bien, qui s’entoure d’une équipe très professionnelle »

Par
Antoine Trupiano
-

Jannik Sinner ne pourra malheu­reu­se­ment pas défendre ses chances cette année à Turin, en raison d’une bles­sure au genou qui le tient éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon face à Alexander Zverev. Une absence qui lui a égale­ment coûté sa place de numéro 1 mondial, désor­mais occupée par l’Allemand.

Interrogé sur les joueurs présents cette année aux Nitto ATP Finals, l’Italien a tenu à saluer tout parti­cu­liè­re­ment son compa­triote Flavio Cobolli, auteur d’une saison excep­tion­nelle, marquée notam­ment par une finale à Roland‐Garros. Pour Sinner, cette quali­fi­ca­tion est ample­ment méritée.

« Pour moi, c’était très impor­tant qu’il y ait un Italien à Turin. Il a réalisé une saison incroyable, avec notam­ment une finale à Roland‐Garros et de nombreux excel­lents résul­tats. Je suis vrai­ment très heureux pour lui. C’est quel­qu’un de bien, qui s’en­toure d’une équipe très profes­sion­nelle, avec son père qui est toujours à ses côtés. Il mérite plei­ne­ment tout ce succès » a déclaré Jannik Sinner.

Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 18:14

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥