Jannik Sinner ne pourra malheureusement pas défendre ses chances cette année à Turin, en raison d’une blessure au genou qui le tient éloigné des courts depuis son sacre à Wimbledon face à Alexander Zverev. Une absence qui lui a également coûté sa place de numéro 1 mondial, désormais occupée par l’Allemand.
Interrogé sur les joueurs présents cette année aux Nitto ATP Finals, l’Italien a tenu à saluer tout particulièrement son compatriote Flavio Cobolli, auteur d’une saison exceptionnelle, marquée notamment par une finale à Roland‐Garros. Pour Sinner, cette qualification est amplement méritée.
« Pour moi, c’était très important qu’il y ait un Italien à Turin. Il a réalisé une saison incroyable, avec notamment une finale à Roland‐Garros et de nombreux excellents résultats. Je suis vraiment très heureux pour lui. C’est quelqu’un de bien, qui s’entoure d’une équipe très professionnelle, avec son père qui est toujours à ses côtés. Il mérite pleinement tout ce succès » a déclaré Jannik Sinner.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 18:14