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Sinner forfait, le jackpot non pas pour Fils ou Shelton mais pour un joueur surprise !

Par
Baptiste Mulatier
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Open de Moselle 2025 - 05/11/2025 -

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le reste de la saison, afin de conti­nuer de soigner sa bles­sure au genou. 

Le numéro 1 mondial ne dispu­tera donc pas le 6 Kings Slam (21 au 24 octobre), le tournoi d »exhi­bi­tion lancé par l’Arabie Saoudite en 2024. Et alors que les noms de Daniil Medvedev, Arthur Fils, Ben Shelton ou Rafael Jodar circu­laient pour le remplacer, c’est Learner Tien qui intègre le tournoi. 

La pépite améri­caine de 20 ans, 16e mondial, rejoint Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur et Taylor Fritz. Pour rappel, chaque parti­ci­pant reçoit au minimum 1,5 million de dollars, tandis que le vain­queur repart avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça !

Une belle récom­pense pour ce gaucher (oui, le tournoi a fait une erreur sur son affiche ci‐dessus, ndlr) extrê­me­ment talen­tueux et plai­sant à regarder jouer. 

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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