Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le reste de la saison, afin de continuer de soigner sa blessure au genou.
Le numéro 1 mondial ne disputera donc pas le 6 Kings Slam (21 au 24 octobre), le tournoi d »exhibition lancé par l’Arabie Saoudite en 2024. Et alors que les noms de Daniil Medvedev, Arthur Fils, Ben Shelton ou Rafael Jodar circulaient pour le remplacer, c’est Learner Tien qui intègre le tournoi.
La pépite américaine de 20 ans, 16e mondial, rejoint Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur et Taylor Fritz. Pour rappel, chaque participant reçoit au minimum 1,5 million de dollars, tandis que le vainqueur repart avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça !
Learner Tien Joins Six Kings Slam, Replaces Injured Jannik Sinner. https://t.co/Chchf5xWaq #SPAGOV https://t.co/k33XB7SOKn— SPAENG (@Spa_Eng) October 6, 2026
Une belle récompense pour ce gaucher (oui, le tournoi a fait une erreur sur son affiche ci‐dessus, ndlr) extrêmement talentueux et plaisant à regarder jouer.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 11:26