Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le reste de la saison, afin de conti­nuer de soigner sa bles­sure au genou.

Le numéro 1 mondial ne dispu­tera donc pas le 6 Kings Slam (21 au 24 octobre), le tournoi d »exhi­bi­tion lancé par l’Arabie Saoudite en 2024. Et alors que les noms de Daniil Medvedev, Arthur Fils, Ben Shelton ou Rafael Jodar circu­laient pour le remplacer, c’est Learner Tien qui intègre le tournoi.

La pépite améri­caine de 20 ans, 16e mondial, rejoint Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur et Taylor Fritz. Pour rappel, chaque parti­ci­pant reçoit au minimum 1,5 million de dollars, tandis que le vain­queur repart avec un chèque de 6 millions de dollars. Rien que ça !

Learner Tien Joins Six Kings Slam, Replaces Injured Jannik Sinner. https://t.co/Chchf5xWaq #SPAGOV https://t.co/k33XB7SOKn — SPAENG (@Spa_Eng) October 6, 2026

Une belle récom­pense pour ce gaucher (oui, le tournoi a fait une erreur sur son affiche ci‐dessus, ndlr) extrê­me­ment talen­tueux et plai­sant à regarder jouer.