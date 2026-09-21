Alors que l’an­cien joueur italien, Stefano Pescosolido, a fait peur à tous les fans de Jannik Sinner en expli­quant qu’il serait peut‐être plus prudent pour ce dernier de faire l’im­passe sur la tournée asia­tique, Paolo Bertolucci a égale­ment été ques­tionné à ce sujet part nos confrères d’OA Sport.

Et si l’an­cien 12e joueur mondial refuse de se prononcer sur la marche à suivre, il n’ex­clut pas cette possi­bi­lité étant donné la récente bles­sure au genou de son jeune compatriote.

« Nous savons qu’il souffre d’une inflam­ma­tion au genou droit. À ce stade, je suis certain qu’il ne reviendra que lorsqu’il sera rétabli à 100 %. S’il est en Asie, tant mieux, sinon ce sera plus tard, en Europe. Je ne pense pas que cela lui pose problème. Il a décidé de renoncer à l’US Open, qui figu­rait parmi ses objec­tifs de la saison. Je ne pense pas, à ce stade, qu’il veuille prendre des risques pour disputer un tournoi 500 ou 1000. Il ne fera donc son retour que lorsqu’il sera parfai­te­ment rétabli. »