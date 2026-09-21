Alors que l’ancien joueur italien, Stefano Pescosolido, a fait peur à tous les fans de Jannik Sinner en expliquant qu’il serait peut‐être plus prudent pour ce dernier de faire l’impasse sur la tournée asiatique, Paolo Bertolucci a également été questionné à ce sujet part nos confrères d’OA Sport.
Et si l’ancien 12e joueur mondial refuse de se prononcer sur la marche à suivre, il n’exclut pas cette possibilité étant donné la récente blessure au genou de son jeune compatriote.
« Nous savons qu’il souffre d’une inflammation au genou droit. À ce stade, je suis certain qu’il ne reviendra que lorsqu’il sera rétabli à 100 %. S’il est en Asie, tant mieux, sinon ce sera plus tard, en Europe. Je ne pense pas que cela lui pose problème. Il a décidé de renoncer à l’US Open, qui figurait parmi ses objectifs de la saison. Je ne pense pas, à ce stade, qu’il veuille prendre des risques pour disputer un tournoi 500 ou 1000. Il ne fera donc son retour que lorsqu’il sera parfaitement rétabli. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 13:33