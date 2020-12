Dans une interview décalée au Corriere Della Serara, Jannik Sinner a bien voulu se livrer un peu et notamment sur la notion de risque. Le prodige italien en a profité pour remercier ses parents qui l’ont toujours poussé à entreprendre : « Mes parents m’ont toujours soutenu en me disant de m’engager » a expliqué l’Italien qui préfère ne pas se donner des objectifs trop précis : « Je n’aime pas me fixer des objectifs trop précis trop à l’avance. L’important est de s’améliorer : je sais que j’ai beaucoup de marge ».

Enfin, avec beaucoup d’humour, Jannik a pris le dessus sur son interlocuteur qui lui demandait s’il était fier de ses records de précocité sur le circuit : « Honnêtement, je n’y prête guère attention. Il y a beaucoup d’autres records encore à battre, comme les treize titres de Rafa Nadal à Roland Garros ou les vingt Grands Chelems de Roger Federer ! ». Une réponse qu’il faut savoir prendre avec humour d’autant que Jannik est très respectueux des performances de ses aînés. D’ailleurs, il aimerait bien affronter Roger avant qu’il prenne sa retraite car l’Italien ne l’a jamais joué comme c’est aussi le cas avec Novak : « Si j’avais à choisir entre Djokovic ou Federer, je choisirais Federer car nous savons tous qu’il ne va pas encore jouer longtemps »